Matlı: “Üyelerimize destek vermeye hazırız”

İmzalanan protokol doğrultusunda, ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için iş birliğine gidilirken, törende konuşan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Üretimde ve ticarette devamlılığı sağlayacak olan proje sayesinde üyelerimiz, sattıkları malın bedelini alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli olarak tahsil edebilecekler” dedi.

Dünyayı derinden sarsan korona virüs salgınının en ağır etkilerinin ticari hayatta hissedildiğini ifade eden Özer Matlı, “Salgının başından bu yana çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde üyelerimizin bu süreci daha rahat atlatabilmeleri adına bir dizi önlemi hayata geçirmiştik. Ziraat Bankası ile imzaladığımız bu protokolle de üyelerimizin finansmana en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamış oluyoruz. Bu sayede, üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkânıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek” diye konuştu.

Bursa TB üyelerine danışmanlık hizmeti

Ziraat Bankası ile imzalanan kolay finansman protokolüne Bursa Ticaret Borsası olarak dâhil olduklarını ve belirlenen limitler dâhilinde tüm borsa üyelerinin finansal avantajlardan faydalanabileceğinin altını çizen Başkan Özer Matlı, “Projenin ana amacı tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup, tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirmektir. Kolay finansman imkânından yararlanmak isteyen üyelerimiz ihtiyaç duymaları halinde Borsamızdan danışmanlık hizmeti alabileceği gibi en yakın Ziraat Bankası Şubelerine de giderek başvuruda bulunabilirler. Bursa Ticaret Borsası olarak bu konuda üyelerimize kontak olma noktasında destek vermeye hazırız. Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi`nin ülkemize, üyelerimize ve Bursa iş dünyasına hayırlı ve faydalı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Güvenli ticaret imkânı

Ziraat Bankası Bursa Bölge Yöneticisi Nihat Tufan ise Bursa Ticaret Borsası ile iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtirken, “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman ürünümüz, oldukça zor günler yaşayan esnaf ve sanayicimize ürün alım ve satımında hem kolay finansman imkânı sağlayacak hem de ticaretin çok daha güvenli, etkin ve verimli yapılmasına destek olacaktır. Bu vesileyle ürünümüzün ülkemize, Bursa'ya, sanayici ve esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.