Matlı'dan istihdama tam destek

Bursa'da 1988 yılından bugüne kadar yem ve gıda alanlarında önemli yatırımlar yapan Matlı Şirketler Grubu, 2019 yılında 90 kişilik ek istihdamla 2018 yılında 660 olan personel sayısını 750' ye çıkartarak ekonomiye yüzde 14' lük istihdam katkısıyla “2019 istihdam seferbeliği”ne destek olacak.

Ülkemizin protein ihtiyacını karşılama hedefiyle faaliyet gösteren Matlı Şirketler Grubu, işsizlikle mücadele için başlatılan bütün projelerde yer almayı kendine ilke edindi. son beş yılda ülke ekonomisine katkı sağlayan ve istihdama odaklanan yeni projelere imza attı. Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa Ticaret Borsası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2013 yılında 400 kişi olan istihdam sayılarını 2018 yılında 660 kişiye çıkardıklarını belirtti. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların tüm işletmeler için bir vazife olduğunun altını çizen Matlı, son 5 yılda mevcut fabrikalara ek yatırımlar yaparak kapasite artırımına gittiklerini ve özellikle istihdam alanında öncelikli olan bölgelere yeni yatırımlar yaptıklarını söyledi.

“2019 hedefleriyle büyüyen Türkiye'nin yanındayız”

2019 yılında başlatılan “istihdam seferberliği kampanyası'na” tam destek olduklarını bildiren Özer Matlı, “2018 yılında Burdur'da açtığımız fabrikayla yaklaşık 60 kişiye iş olanağı sağladık. 2019 yılında da Polatlı'da açacağımız fabrikayla bu çalışmalara devam edeceğiz. Polatlı'da yaklaşık 60 kişiye sağlayacağımız istihdamla birlikte mevcut fabrikalarımızda da ek istihdam imkanları yaratacağız” dedi.

2019 yılında yaklaşık 90 kişiye iş imkânı sağlayacaklarını belirten Matlı, “Ülkemizin büyüme hedeflerinin gerçekleşmesi için Matlı Şirketler Grubu olarak başlattığımız çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ile birlikte büyümenin tüm yatırımcılara özgüven aşıladığını bildiren Matlı, “İstihdam seferberliğine biz de destek olarak tarihi istihdam teşviklerinden faydalanıyoruz. Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, hem kazanıyoruz hem de ülkemizin kazanmasına vesile oluyoruz. Çünkü Türkiye'nin potansiyeline, gücüne ve geleceğine inanıyoruz” dedi.