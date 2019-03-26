Matlı'dan Şehit Ömer Halisdemir Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi`ne ziyaret

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalan “Meslekî Eğitim İş Birliği Protokolü” dâhilinde Bursa'da pilot okul seçilen Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi`ni ziyaret etti.

Okul Müdürü İlyas Küçük tarafından karşılanan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sınıfları, atölyeleri ve sosyal alanları inceledikten sonra yetkililerden okul hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin yaptığı atölye çalışmalarını yakından inceleyen Özer Matlı, öğrencilerle yaptığı sohbetin ardından protokolle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

81 ilde sektörün ihtiyaç duyduğu vasıflı insan gücünün yetiştirilmesinin projenin en büyük hedefi olduğunu belirten Özer Matlı, “Bu protokolle, okullarda eğitimi verilen meslekî eğitim alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin, sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi ile mesleki bilgi, beceri ve yabancı dil yeterlilikleri artması sağlanacaktır” dedi.

Matlı, okulların atölye ve laboratuvarların kurulması, eğitim içeriklerinin hazırlanması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik yapılacak olan meslekî ve teknik eğitim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların protokol kapsamında yer aldığını vurguladı.