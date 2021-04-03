Mavi, hiç bu kadar anlamlı olmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'in otizmin hızlı artışı karşısında kamuoyunun dikkatini çekmek için deklare ettiği 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, tarihi belediye binası ve Tophane'deki saat kulesini mavi renkle ışıklandırdı.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde, ‘Otizme Mavi Işık Yak' Kampanyası'nın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için Türkiye'nin farklı kentlerindeki anıtsal yapılar mavi renkle aydınlanırken, çağrıya Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden de anlamlı destek geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi belediye binası ile Tophane'deki saat kulesi mavi ışıkla aydınlatıldı.

Otizme dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal uyarlılık oluşturulması hedefiyle yapılan çalışmada Bursa'nın gecesi mavi renkle aydınlandı.