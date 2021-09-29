Mavi kapaklar 5 engelli vatandaşa umut oldu

İnegöl Belediyesi'nin topladığı mavi kapaklar 5 engelliye umut oldu.

İlçenin 5 ayrı noktasında bir yılda toplanan ve vatandaşlar ile öğrencilerin destekleriyle toplanan 300 bin mavi kapağa karşılık 5 adet akülü engelli aracı alındı. Araçlar Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün tespit ettiği 5 ihtiyaç sahibine teslim edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Şartlar ne olursa olsun birbirimizle yardımlaşmayı, birbirimize hayatı kolaylaştırmayı sağlamak önceliğimiz olmalı. Vatandaşlarımızın çok hassas olduğunu gördük. Kaldırım önlerinin kapatılmaması, geçiş noktalarının uygun şekilde bırakılması gibi konularda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bizler de belediyecilik anlamında bu noktadaki eksiklerimizi gidermek mecburiyetindeyiz. Engelliler kimseye ihtiyaç duymadan istedikleri güzergâhta istedikleri gibi gezebilmeli” dedi.

Açıklama sonrası engelli araçları 5 vatandaşa teslim edildi.