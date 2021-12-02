İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

‘Mavi Nefes' otobüsünün yeni rotası Bursa

Marmara Denizi’nde müsilaj kirliliği ile mücadele çerçevesinde Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kararı ile hayata geçirilen Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü, 6 Aralıkta Bursa’ya geliyor.

Marmara Denizi'nde müsilaj kirliliği ile mücadele çerçevesinde Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kararı ile hayata geçirilen Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü, 6 Aralıkta Bursa'ya geliyor.


Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nca alınan kararlar çerçevesinde bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek üzere Sivil Toplum Örgütü olarak Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) görevlendirildi. TURMEPA tarafından Marmara Bölgesi'nde hayata geçirilen ‘Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'nün ikinci durağı, Kocaeli'nin ardından Bursa oluyor. Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ‘Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü', 6-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Bursa Kent Meydanı'nda konuşlanacak. Mavi Nefes Gezici Eğitim Otobüsü'nde 5 gün süre ile robotik kodlama ve üretim becerileri eğitimleri verilecek.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.