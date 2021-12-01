Mavi yemişe 145 bin liralık hibe

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde sürdürülen kırsal kalkınma çalışmalarına bir yenisi daha ekledi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen mavi yemiş bahçe tesisi için proje uygulaması başladı. OR-KÖY desteği ile mavi yemiş üretim merkezi olma yolunda ilk adımın atıldığı Mustafakemalpaşa'nın kırsal Güvem, Yenice ve Alpagut mahallelerinde 20 bin adet mavi yemiş fidanının dikimleri tamamlandı. 2020 yılındaki ilk desteğin talep görmesi üzerine üzümsü meyveler grubunda yer alan mavi yemiş üretiminin yaygınlaşması amacıyla 29 aileye 145 bin lirası hibe olmak üzere toplam 565 bin TL'lik kredi sağlandı.

Kırsaldaki mavi yemiş merkezlerinde ekibiyle birlikte incelemelerde bulunarak üreticilerle görüşen Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk, bahçelerdeki çalışmalara da bizzat katıldı.

Orman Genel Müdürlüğü gelir getirici projelerle kırsal kalkınmayı desteklemek, orman köylüsünü yerinde kalkındırmak, hayat kalitesini ve refahını yükseltmek amacıyla sürdürdüğü projeler ile orman köylüsüne destek olmaya devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde Bursa'da ilk mavi yemiş proje uygulaması, 2014 yılında İznik'e bağlı Çandarlı Mahallesi'nde 8 aileye yüzde 20'si hibe 112 bin lira kredi desteği olarak gerçekleşti. Mustafakemalpaşa'nın ilk mavi yemiş bahçesi ise 2020 yılında Orman Genel Müdürlüğü'nün ‘Özel Ağaçlandırma Projesi' kapsamında tesis edildi.

Özel ağaçlandırma talebi ile başvuru yapan aileye 2 ha alanda mavi yemiş bahçesi kurması maksadıyla tamamı hibe 129 bin TL destek sağlandı. İlk desteğin talep görmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, projenin OR-KÖY desteği ile yaygınlaştırılması için çalışmalar başlattı.

2021 yılı OR-KÖY Programı kapsamına alınan başvurular, Mustafakemalpaşa İşletme Müdürlüğü tarafından incelenerek değerlendirildi. 2021 yılında Mustafakemalpaşa Güvem Mahallesi'nde 21, Alpagut Mahallesi'nde 5, Yenice Mahallesi'nde 3 aile olmak üzere toplam 29 aileye 145 bin lira hibe, 565 bin lira 4 yıl ödemesiz, faizsiz 7 yıl geri ödemeli kredi verildi.