MAY Tohum 100'den fazla öğrenciyi sektöre kazandırdı

AkadeMay ve İşTe Yetenek projeleri, başladığı günden bu yana 100'den fazla öğrenciyi sektöre kazandırdı.

Her yıl Türkiye genelinde birçok üniversitenin ziraat fakülteleri ziyaret edilerek, Ziraat Mühendisi adaylarına AkadeMay ve İşTe Yetenek programlarının detayları aktarılıyor. Öğrenci gelişim projeleri hakkında detaylı bilgi veren MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu,” MAY Tohum olarak, tarım sektörüne değer katma misyonu ile çıktığımız yolda, her zaman Türk tarım sektörüne katkı sağlayacak projelerin destekçisi olan ve özel projeler geliştiren öncü firmalardan olduk. Bu sebeple tarım sektörünün önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli işgücü kaynağına çözüm olabilecek, alanındaki ilk ve tek sosyal sorumluluk projesi olan AkadeMay'ı 2005 yılında hayata geçirdik, 2011 yılında yenileyerek daha da güçlendirdik. Ardından 2015 yılında tasarladığımız ve uygulamaya aldığımız “İşTe Yetenek” projesiyle tarımın ulusal misyonuna kendini adamış, mesleğinin öneminin farkında, araştırmacı, girişimci, doğaya karşı duyarlı, başarılı ziraat fakültesi öğrencilerine okulu bitirmeden saha deneyimi olanaklarını sunmaya başladık“ diye konuştu.

Bugüne kadar 100'den fazla öğrenciyi mezun ettiklerini belirten Yormazoğlu, “AkadeMay projemizle ziraat mühendisi adayları, 2. sınıftan itibaren 3 yıl boyunca ar-ge, üretim, satış ve pazarlama departmanlarımızda saha deneyimi ediniyor. İşte Yetenek projemizle ise ziraat fakültesi ve meslek yüksek okulu son sınıf öğrencileri, teoriyi pratik ile buluşturma imkanı yakalayarak iş hayatına atılıyor. 14 yıldır sürdürdüğümüz öğrenci gelişim projelerimizde amacımız, ziraat mühendisi adaylarının mezun olduktan sonra çalışabilecekleri, uzmanlaşabilecekleri alanlar ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmalarında, kariyerlerine yön vermelerine destek olmaktır” dedi.

Türk tarım sektörünün gelişmesi için eğitim ayağındaki desteğin önemli olduğunun altını çizen Yusuf Yormazoğlu ziraat fakültelerini ve öğrencilerini farklı birçok projede de ayrıca desteklerini belirtti. Yormazoğlu, “Tarımda ar-ge konusu firma olarak her zaman önceliğimiz ve yatırım yaptığımız alanlarda biri oldu. Bu alandaki nitelikli çalışanların daha da artması için üniversitelerin düzenlediği etkinlikleri de destekliyoruz. Bu yıl, Namık Kemal Üniversitesi'nin düzenlediği “5. Biyoteknoloji Günleri” etkinliği, Uludağ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek “9. Ulusal Tarım ve Öğrenci Kongresi” ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin düzenlediği “ 2. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi” etkinliğine sponsor olarak ziraat fakültelerinin ve öğrencilerinin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.