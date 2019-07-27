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Meclis Başkanı acıya ortak oldu, tabuta omuz verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Danışmanı Aysun Ayaz’ın vefat eden babası Emin Ayaz’ın cenazesine katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Danışmanı Aysun Ayaz'ın vefat eden babası Emin Ayaz'ın cenazesine katıldı. Meclis Başkanı Şentop, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın cenazeyi birlikte omuzladılar.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danışmanı Aysun Ayaz'ın vefat eden babası Emin Ayaz'ın cenazesine katıldı. Ayaz, Yenişehir ilçesi Paşayaylalı Mahallesi'nde toprağa verildi. Cenazeye Şentop ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Vildan Yılmaz Gürel, İlçe Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ile mahalle sakinleri katıldı.


Başkan Şentop ve Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın bir süre tabutu birlikte omuzlayıp mezarlığa taşıdılar.

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