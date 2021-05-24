Meclis'ten İsrail'e ortak kınama

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, hazırlanan ortak bildiriyle Filistin'de âdetâ soykırım uygulayan İsrail'i ortak bir bildiriyle kınadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısı, Meclis Başkanvekili Ahmet Yıldız'ın riyasetinde yapıldı. Toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce bütün partilerce hazırlanan İsrail'i kınayan ortak bildiri metni okundu. Bildiri metnini okuyan Yıldız, 14 Mayıs 1948'den beri “Büyük Felaket”i yaşayan Filistinlilerin acısının her yıl katlanarak arttığını belirtti. Ortak bildiri metninde şu görüşlere yer verildi:

“Özellikle son yıllarda Ramazan ayıyla birlikte Filistinlilere uygulanan zulmü konuşmak zorunda kalmaktayız. Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Yahudilik için kutsal mekân olan Mescid-i Aksa ve çevresi İsrail'in baskısı altında inlemektedir. İsrailliler "Öldürmeyeceksin!" emrini görmezden gelerek kundaktaki masum yavrulardan savunmasız kadınlara varıncaya kadar hiç düşünmeden ve merhamet etmeden öldürmektedir. İsrail orantısız güç kullanarak savaş uçaklarıyla, füzelerle, bombalarla insanlık suçu işlemektedir. İnsanlık adına utanılacak bu durum, dünyanın gözleri önünde yaşanmasına rağmen, bu vahşete uluslararası topluluklar ve birçok ülke seyirci kalmaktadır.

Filistin'de yıllardır, bir milletin topraklarından, evlerinden, hatıralarından zorla, baskıyla, zulümle, işkenceyle, eziyetle koparılmasına şahit olmaktayız. Kendilerine “yerleşimci” diyen İsrailliler, Filistinlilerin evlerine ve topraklarına göz dikmektedir. “Yerleşim” adı altında uygulanan istila ve işgal hareketini insanlık suçu olarak görmekteyiz. İnsanlık ve hukuk dışı uygulamasından dolayı İsrail'i şiddetle kınıyoruz.

Çok uzak bir vakitte değil, yüzyıl önce oradaydık. Çanakkale'de birlikteydik, omuz omuza mücadele ettik. Biz aynı kadere iman etmiş ümmetin fertleriyiz. Nerede mazlum ve mağdur varsa biz oradayız. Bundan dolayı Filistin de bizim meselelerimizdendir. Bizim derdimiz; katliamlar dursun, masumlar ölmesin, insanlar evlerinden zorla çıkarılmasın. Bu yara kapanmadıkça, bu zulüm sona ermedikçe, bu katliam bitmedikçe bizler de sesimizi en yüksek perdeden duyurmaya devam edeceğiz.

Mesuliyet şuuruna sahip ve sızlayan vicdanı olan herkesi İsrail'in işgaline, istilâsına, zulmüne, zorbalığına, katliamına dur demeye davet ediyoruz.İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına karşı uluslararası toplumun bir an önce en etkili şekilde harekete geçmesi için bütün dünyaya çağrıda bulunuyoruz.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi olarak; Gazze'ye, Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail'in acımasız saldırılarına karşı olduğumuzu, dost ve kardeş Filistin halkının hürriyet ve adalet mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz. Terör devletine doğru hızla evrilen İsrail'i işgâl planı, orantısız güç kullanımı, masum insanların katliamı, ibadet özgürlüğünü engellemesinden dolayı şiddetle tel'in ediyoruz.”