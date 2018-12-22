Medical Park sağlık hizmeti ihracatında büyümeye devam ediyor

Medical Park, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması'nda sağlık hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülüne lâyık görüldü.

Türkiye, uzman hekimleri ve başarılı tedavileriyle her geçen gün küresel sağlık turizminden daha fazla pay alıyor. Sağlık sektörünün lider kuruluşlarından olan Medikal Park, her yıl artırdığı hasta sayısı ile Türkiye'nin hedeflerine katkı sağlamak üzere çalışıyor. Medical Park, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması'nın sağlık hizmetleri kategorisinde önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en büyük 500 hizmet ihracatçısının ödüllendirildiği törende ikincilik ödülünü MLP Care Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Murat Ercan aldı.

Uluslararası hastalarını Türkiye genelindeki şubelerinde ağırlayan sağlık kuruluşu, 50 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sundu. Grup, yabancı hastalara sunulan hizmetler karşılığında ülkeye yaklaşık 55,5 milyon dolar döviz girdisi sağladı.