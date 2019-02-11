Medicana Gebe Akademisi'nin üçüncüsü gerçekleşti

Medicana Bursa Hastanesi 'Sağlıklı ve Mutlu Bir Gebelik İçin Yanınızdayız' anlayışı ile yola çıkarak düzenlediği Gebe Akademisi projesinin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek ve böyle bir süreçte en çok ihtiyaç duyduğu sağlık bilgisi ve duygu durum açısından iletişim sağlanması amacıyla Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde açılan Gebe Akademisi'nin üçüncüsü gerçekleşti. Hastanenin konferans salonundaki eğitim programında doğuma hazırlık konusunda gelen soruları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Çelen, cevaplandırdı.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Serkan Terkanlıoğlu da, doğum ve sonrası ağrı ile baş edebilme yöntemleri hakkında bilgilerini anne adayları ile paylaştı. Emzirme ve Bebek Bakımı konusunda ise, Yeni doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Ebe Aysel Bozkurt merak edilen tüm sorulara cevaplandırdı. Seminerin sonunda ise Fitteam hocaları tarafından gebelikte spor hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılımın yoğun olduğu Gebelik Akademisi, anne ve adaylarına verilen hediyelerle son buldu.