Medicana Gebe Okulu devam ediyor

Kadınları doğumda ve doğum sonrasında anneliğe hazırlamak maksadıyla Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde açılan Gebe okulu beşinci oturumunu yaptı. 6 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13.30'da Medicana Bursa Hastanesi Konferans salonunda başlayan eğitim programının beşinci programı doğum çeşitleri ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Sezgin tarafından cevaplandırıldı.

Ardından Ağız ve Sağlığı Uzmanı Uz. Dr. Nurhan Altay gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilerini anne adayları ile paylaştı.

Gebelikte doğru beslenme konusunda ise Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Tuba Küçük merak edilen tüm sorulara cevap verdi.

Seminerin sonunda ise spor hocaları tarafından gebelikte spor hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra uygulamalı gebe pilatesi gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu Gebelik Okulu, katılanlara hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.