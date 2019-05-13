Medicana Gebe Okulu mezunlarını vermeye devam ediyor

Doğumda ve doğum sonrasında anne adaylarını anneliğe hazırlamak, karşılaştıkları sorunları en aza indirmek için harekete geçen Medicana Bursa Hastanesi, gebe okulu ile anne ve adaylarına yardımcı oluyor. Hastanenin konferans salonunda başlayan altıncı eğitim programında ilk olarak, gebelikte omega 3 kullanımı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Müzeyyen Uyanık tarafından aktarıldı. Ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Özlem Mehmetoğlu, gebelikte bel ve sırt ağrıları hakkında anne adaylarını bilgilendirdi.

Lohusalık depresyonu hakkında ise Uzman Klinik Psikolog Begüm Ülker Derici, merak edilen tüm sorulara cevap verdi.

Seminerin sonunda ise spor hocaları tarafından gebelikte spor hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra uygulamalı gebe pilatesi gerçekleşti. Katılımın yoğun olduğu gebelik okulu, katılımcılara hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.