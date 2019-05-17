Medicana Hastanesi iftarda buluştu

Hastane yönetimi tarafından gerçekleştirilen yemekte bir araya gelen çalışanlar, hoş sohbet eşliğinde iftar yaptı. Düzenlenen iftar yemeğinde söz alan Medicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, "Bu tür etkinliklerde bir arada olmak bizler için büyük önem arz ediyor. Bizler birlik ve beraberlik içinde çalışmaktan mutluyuz. İftar yemeğine katılan herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

Yoğun katılımın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı, "Büyük bir aile olarak böyle bir günde bir arada olmak çok keyifli. Vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti hedefiyle yola çıktık Bölgenin referans hastanesi olmak en büyük hedefimiz oldu. Biz sağlık çalışanları zor şartlar altında kutsal bir görev yapıyoruz. Bir araya gelme, kaynaşma ve hoşça vakit geçirme zamanımız olmuyor. Bu iftar vesilesi ile bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimizin devam ettiği nice iftarlar dilerim” diye konuştu.