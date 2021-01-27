Medicana ile İTSO protokol imzaladı

Protokole göre İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odası üyeleri ve birinci derece yakınları, sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak yararlanabilecek. İş birliği protokolü Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Kaşı ile İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ tarafından imzalandı.

Karşılıklı işbirliği içinde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Remzi Karşı, ‘'Hizmet kalitemizi İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasına sunma fırsatı bulduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa'ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim kadromuzla iddialıyız. Tamamen hasta ve hekim odaklı olarak tasarladığımız Medicana Bursa Hastanesi'nde dünya standartlarında hizmet sunabilmek için gerekli alt yapıyı hazırladık. Hastalarımızın her isteğine yanıt verecek bir alt yapı ile hastaneden çok otel konforunda hizmet sunuyoruz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Medicana olarak herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz. İnegöl Ticaret Ve Sanayi Odası ile de böyle bir güzel çalışma içinde bulunmaktan son derece mutluyuz'' dedi.

Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin faydaları doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün indirim protokolü imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Odamız üyeleri ve 1. derece yakınları, kurum kimliklerini gösterdiklerinde Medicana Bursa Hastanesi'nden alacakları sağlık hizmetlerinden avantajlı olarak faydalanabilecekler. Hizmetin sunulmasında katkıları olan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Remzi Karşı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eder, protokolümüzün iki tarafa da hayırlar getirmesini temenni ederim” dedi.