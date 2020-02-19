Medicana kanser okulu başladı

'Sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek' sloganıyla hareketle Medicana Bursa Hastanesi, toplumu bilinçlendirmek üzere birçok eğitim programına imza attı. Kanser olgusu ile ilgili kaygıları azaltmak, kanser tedavisinin başarısında erken teşhisin önemini vurgulamak ve bu alanda farkındalık oluşturmak hedefiyle Bursa'daki bir alışveriş mağazası çalışanlarına yönelik kanser okulu açıldı. Okulun ilk dersinde, kanserin erken teşhisi ele alındı. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Mustafa Canhoroz tarafından detaylı olarak katılımcılara bilgi verirken, en çok merak edilen konulara da açıklık getirildi.

Okul bir yıl boyunca devam edecek ve kanser ile ilgili çözüm önerileri uzmanlar tarafından katılımcılara aktarılacak.