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Medicana obezite akademisi açıldı

Medicana Bursa Hastanesi tarafından sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek için çağın hastalığı obezite ile mücadele kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme oluşturmak amacıyla ’Obezite Akademisi’ hayata geçirildi.

Medicana Bursa Hastanesi tarafından sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek için çağın hastalığı obezite ile mücadele kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme oluşturmak amacıyla 'Obezite Akademisi' hayata geçirildi.


Medicana Bursa Hastanesi Konferans salonunda başlayan eğitim programının ilk gününde obezitenin psikososyal sebepleri ve sonuçları, psikolojik hastalık ile ilişkisi süresinde merak edilen tüm sorular Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Öztepe Yavaşcı tarafından cevaplandı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt Tuğba Küçük ise obez olmamak için nasıl beslenmeliyiz? konusunda bilgilerini paylaştı.


Ameliyatsız zayıflama yöntemleri ile ilgili konuda ise Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Taşpınar, merak edilenlere açıklık getirdi. Seminerin sonunda ise uygulamalı spor yapıldı.

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