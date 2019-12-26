Medicana TSM Korosu dinleyicilerden tam not aldı

Medicana Bursa Hastanesi çalışan hekim, hemşire ve personelinden oluşan 'Medicana Türk Sanat Müziği Korosu' tarafından verilen yeni yıla merhaba konseri büyük ilgi gördü.

Sağlık çalışanlarından oluşan Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun yeni yıla merhaba konseri BAOB Oditoryumu'nda gerçekleşti. Konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü olan Medicana Bursa Hastanesi, çalışanları sağlıkta olduğu kadar sanatta da başarılı olduklarını Bursalıların beğenisine sundu. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt ve CEO‘su Reha Özkaya'nın katılımlarıyla gerçekleşen konser etkinliği, izleyicilerden tam not aldı.

Şef Salih Berkmen yönetiminde Medicana Bursa Hastanesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun seslendirdiği şarkılar büyük beğeni kazandı. Konserinin konuk solisti, 'Hekimler Söylüyor' sosyal sorumluluk projesine öncülük eden Dr. Özlem Kaya oldu.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, "Hem beden sağlığına, hem ruh sağlığına sloganıyla yola çıkılarak bu koroyu oluşturduk. Sadece hastane değil, Bursalı sanatseverlerin de bu koroda yer almalarına imkan tanıdık. Bu, koronun sinerjisini çok artırdı. Yeni yıl konserini hem hastanemiz çalışanlarına motivasyon hem kapattığımız yılın güzelliklerini birlikte anmak hem de sosyal etkinlikler ile sosyal sorumluluklar içerisinde Medicana grubunu toplumla buluşturmaya karar verdik. Yeni yılı bu ritimle karşılamak istedik. Tabii bu yolda hareket ederken destekler olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bizlere destekte bulunan başta Şef Salih Berkman olmak üzere herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum'' dedi.