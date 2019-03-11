Medicana'da “gebe okulu”

9 Martta Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda başlayan eğitiminin dördüncü etabı yeni doğan sarılığı konusunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Meltem Bor tarafından verildi. Ardından Ebe Aysel Bozkurt tarafından bebek malzemelerinin hijyeni hakkında anne adayları bilgilendirildi. Lohusalıkta beslenme konusunda ise Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gönül Tuba Cigerli merak edilen sorulara cevap verdi.

Seminerin sonunda fitteam hocaları tarafından gebelikte spor hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra uygulamalı gebe pilatesi gerçekleştirildi. İlginin büyük olduğu gebelik okulu, anne adaylarına hediyelerinin verilmesi ile sona erdi.