Medicana'dan 10 Kasım fotoğraf sergisi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ün 82.ölüm yıldönümü anma nedeniyle Medicana Bursa Hastanesi ve Güzel Sanatlar Öğretmeni Pınar Şahin tarafından vefatının 82 yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk 'ün hiçgörülmemiş fotoğraflarından oluşturulan fotoğraf sergisi Medicana BursaHastanesi'nde açıldı.

10 Kasım Atatürk Anma günü nedeniyle gerçekleştirilen sergi görülmemiş enözel 10 fotoğraftan oluştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran GaziMustafa Kemal Atatürk'ü gelecek nesillere daha iyi tanıtmak ve anlatmak amacıyla düzenlenen sergidegerçekleştirilen sergide yer alanfotoğraflar hastalar tarafından da oldukça ilgi gördü.

Sergiyi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında açtıklarını belirten, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı şunları kaydetti, “Atatürk sevgisinin yıllar geçtikçe arttığını ifade ederek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çok özel bir insandı. O kadar büyük bir insandı ki; kendisinin bu ulus için yaptıkları paha biçilemez ve tarif edilemez. 10 Kasım 1938'de Ata'sını ebediyete uğurlayan Türk milleti, yıllar geçse dekendisine olan sevgi ve saygısını asla kaybetmedi. Bizler de onun izinde ilerlemeye ve onun fikirlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Aziz Atamızın ruhu şad olsun. Medicana Bursa Hastanesi olarak bu tarz sergilerin destekçisi olmaya devam edeceğiz''