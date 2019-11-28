Medicana'dan anaokulu öğrencilerine diş sağlığı eğitimi

Kâşif Anaokulu öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla ‘'Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı'' konusunda seminer verildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen 'Çocuklarda Ağız ve Diş Sağlığı'' konusunda seminer Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Öykü Hızlıoğlu tarafından verildi. İlk dişlerin sürmesi itibariyle, dişlerin fırçalanmaya başlanması gerektiğini belirten Öykü Hızlıoğlu, “Fırça yardımı ile sabah akşam yatmadan önce dişler fırçalanmalıdır. Özelikle süt dişleri genellikle 6 aylıkken çıkmaya başlar. 20 dişin hepsi 2,5 yaşına kadar tamamlanmış olur. 6 yaş itibari ile sürmeye başlayan daimî dişlerle birlikte 13 yaşına kadar devam edecek olan karışık dişlenme dönemi başlar. Süt dişlerinin çürümemesi için sürdüğü andan itibaren fırçalanmalıdır'' dedi.