Medicana'dan Bursa'ya sağlıktan sonra eğitim yatırımı

Ulusal bir eğitim markası ve şehirlerin yerel dinamiklerini dikkate alarak yapılanan MBA Okulları'nın Bursa Özlüce Kampüsü, 2021-2022 eğitim yılında öğrencileriyle buluşuyor.

Medicana'nın Eğitim Grubu olarak 2018 yılında kurulan ve 2018-2019 eğitim yılında İstanbul ve Ankara'da açtığı kampüsleri ile hizmete başlayan MBA Okulları, Türkiye'nin eğitim standartlarını yükselterek büyüme yolculuğunda ilerliyor. MBA Okulları'nın Bursa Özlüce Kampüsü, 14 bin 800 metrekare kapalı, 4 bin metrekare açık alanda bilimsel ve teknolojik standartlarda hazırlandı. Kampüste anaokulundan lise son sınıfa kadar 14 yıl kesintisiz eğitim 2021-2022 eğitim yılında öğrencileriyle buluşacak. Uygulamalı derslerin yapılacağı laboratuvarlar, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, buz pistine ek olarak yabancı dil eğitimi için MBA Yabancı Diller Merkezi, MBA e-sport merkezi ve öğrencilerin ilgi alanlarına uygun olarak hazırlanan yetenek ve beceri atölyeleriyle kampüs eğitim kurumları arasında dikkat çekiyor.

Öğrencileri akademik hedeflerine ulaştırırken aynı zamanda hayata hazırlayacaklarını ifade eden Okul Müdürü Burhan Yazgan, “Donanım yeterliliği üst seviyede bulunan kampüsümünüz Bursa'da eğitim hayatına ayrı bir renk katacağını düşünüyoruz. Anaokulunda çift dilli eğitim programına ilaveten tüm kademelerde Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (CEFR) standartlarında ilk yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Almanca veya İspanyolca'dır. Cambridge Sınav Merkezi de olan kampüste Anadolu ve Fen Lisesinde eğitim dili İngilizce'dir. Community Involvement Programme (CIP) topluma hizmet programı ile tüm kademelerde öğrenciler toplumsal sorumluluk bilincini kuramsal olarak kazanırken, lise düzeyinde zorunlu uygulamalı ders olarak işlenir. Akademik derslerle birlikte disiplinler arası ilişki kurularak işlenen ekoloji derslerinde öğrencilere doğayla temas etme olanağı sunulur. MEB müfredatına ek olarak Primary Years Programme (PYP) ile ilkokulda öğrencilerin yaşamboyu öğrenme yolculuklarına aktif katılımları, Advanced Placement Test (AP) ile lise öğrencilerine lise eğitimine devam ederken üniversite seviyesindeki dersleri alma, yurt dışı üniversitelerine kabul ve akademik açıdan hazır olma avantajı sağlanır. MBA Okulları Kariyer Akademisi ve Ölçme Değerlendirme sistemiyle ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler ulusal sınavlara başarıyla hazırlanma olanağı bulurlar” dedi.

Bursa Medicana Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı ise, “Bursa'nın sağlık açısından en güvenli okulları arasında ilk sırada yer alacaktır. Medicana olduğu her ilde, sağlıkta olduğu gibi eğitiminde yanında olacaktır. Sağlık önceliğimizdir. Ancak sağlıklı toplum için tek yol eğitimden geçmektedir” diye konuştu.

Bu okulun çocukların geleceği için yapılan bir yatırım olduğunu ifade eden Medicana Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin Bozkurt, “Bizlerin yerini iyi yetişmiş olan çocuklarımız alacaktır. Biz bunları iyi yetiştiremezsek, biz kaybederiz. Bu okulların hedefi de budur. Bu işler kolay değildir. Maddi ve manevi fedakarlık gerektirmektedir. Hastanelerimiz Bursa'da olduğu gibi Türkiye'de çok başarılı bir şekilde hizmet vermektedir. Okullarımız da aynı şekilde başarılı olmak için yol almaktadır. Allah bizleri mahcup etmesin” şeklinde konuştu.

Medicana'nın bir hayâlle yolculuğuna başladığını belirten MBA Okulları Kurucu Temsilcisi Sezgin Sunay, “İnsana ve topluma hizmet etmek hedefiyle yola çıktık. 30 yıllık serüveniyle Türkiye'nin dört bir yanında hastaneleriyle toplumla kucaklaşmıştır. İnsana odaklı ve insana dokunan hizmet anlayışıyla en istikrarlı markalarından biri olmuştur. 2018 yılında öncelikle İstanbul, daha sonra Ankara'da eğitim grubumuzu hizmete açtık. 4'üncü kampüsümüzü ise Bursa'da açmak bizleri için büyük bir onur yaşattı. Kampüs yatırımlarımız devam edecektir. Yeni kampüslerimizin müjdesini de yakın zamanda paylaşacağız. Bursa'nın eğitimine önemli katkılar sunacağımıza inanıyoruz” dedi.