Medicana'dan kanserle mücadele okulu

Medicana Bursa Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen dersin ilk konusu, 'Sindirim sistemi kanserleri, nedenleri, tedavi yaklaşımları ve kanserden korunma' oldu. Medikal Onkoloji Uzmanı Uz. Dr. Mustafa Canhoroz, sorulara cevap verdi. Ardından hastalar tarafından en çok merak edilen konulardan biri kalın bağırsak kanseri oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Barış Gülcü, konuyla ilgili gereken bilgileri paylaştı. Kanser psikolojisi ile ilgili ise Psikiyatr Uz.Dr. Ebru Öztepe Yavaşçı, kanserde uzun dönemde görülen psiko-sosyal sorunlar hakkında merak edilenleri cevaplandırdı.