Medicana'dan Kanserle Savaş Derneği yararına sergi

Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, dernek yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilen sergide Hakkari'de uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapan Hacı Tansu'nun, yörenin değişik yerlerinde çektirdiği birbirinden güzel doğa ve hayat fotoğraflarının yer aldığı 30 eser izlenime sunuldu.

'Dört Mevsim Dağlar' konulu fotoğraf sergisi Medicana Bursa Hastanesinde sanatseverlere sunuldu. “Kanserle Savaş Derneği” yararına açılan sergide yapılan satışlar Kanserle Savaş Derneği'ne bağışlanacak. Hakkari'de bir süreden beridir doğa fotoğrafçılığını yapan Hacı Tansu, yörenin değişik yerlerinde çektirdiği birbirinden güzel doğa ve yaşam fotoğraflarını Medicana Bursa Hastanesinde 24 Mayıs- 05 Haziran 2022 tarihleri arasında açık olacak "Dört Mevsim Dağlar" konulu fotoğraf sergisi hastane çalışanlarının, hastaların ve misafirlerin beğenisine sunuldu. Tansu, “Bu proje için çok heyecanlıyım, Medicana Bursa Hastanesi desteği ile ilk hastane sergimi açtım bu serginin bir amacı da Kanserle Mücadele Derneğine destek olmak, sergiden gelecek olan geliri Kanserle Mücadele Derneğine bağışlamış olacağız. Bir hastanede fotoğraf sergisi açmanın hazzı çok başkaymış, müthiş bir ilgi var. Doğaseverleri, dağcıları, fotoğrafçıları ve sanatı seven herkesi güzel bir amaca hizmet etmek için sergimize bekliyoruz” dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı ise, Medicana Bursa Hastanesinin önemli sosyal sorumluluk projelerinden olan ‘Dört Mevsim Dağlar'' sergisi projesi ile Kanserli Yaşam Derneğindeki hastalarımıza bir nebze umut olmaya çalıştık. Sayın Hacı Tansu'nun objektifinden nadide sanat eserlerini satışa sunduk ve gelirini Kanserle Yaşam Derneğine bağışlayacağız. Bu projeye destek veren ve verecek olan herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş de, "Dört Mevsim Dağlar konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldık. Dağcı ve fotoğraf sanatçısı Hacı Tansu'nun objektifinden Hakkari şehrimizin güzelliklerine tanık olduk. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Sayın Remzi Karşı ve Hacı Tansu'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.