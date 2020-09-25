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Medicana'dan spora destek

Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı, Bursa’nın gururu olan basketbol ve futbol takımına liglerinde başarılar diledi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı, Bursa'nın gururu olan basketbol ve futbol takımına liglerinde başarılar diledi.


Özel Medicana Bursa Hastanesi, sağlık alanında yaptığı çalışmalar kadar, spor alanında da Bursa'nın gururu olan takımların yanında yer almaya devam ediyor. Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı, ”Bursa'nın gözde basketbol takımı Frutti Extra Bursaspor, 26 Eylül'de ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk karşılaşmasına çıkacak. 29 Ekim Salı günü ise 7DAYS EuroCup'ta oynayacağı Beşiktaş ve Torento karşısında sahnedeki yerini alacak. Medicana olarak yürekten destekliyoruz” dedi.


Bursaspor'un da TFF 1. Lig'de Giresunspor ile mücadele edeceğini belirten Karşı, “Yüreğimiz her zaman olduğu gibi Bursaspor'un yanındadır. Bursaspor'un üst üste galibiyetlerini çok özledik. Tüm Bursaspor taraftarını gönülden desteklemeye bekliyoruz. Yeni yönetime de sağlık sponsoru olarak tekrardan başarılar diliyoruz” diye konuştu.

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