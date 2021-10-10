İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Medicana'dan spora tam destek

Medicana Bursa Hastanesi, sağlık konusunda yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, sağlıklı yaşamın sırrı spora da tam destek veriyor.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, sağlık sponsoru oldukları Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımına başarılar diledi.


Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor'a sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi başarı temennisinde bulundu. Sezonun ilk maçı öncesi sahaya inen Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, takım kaptanı Buse Kayacan'a çiçek takdim ederek tüm takıma sezonda başarılar diledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.