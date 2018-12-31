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Medya Okulu'nun konuğu Ersin Çelik

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Medya Okulu’, Görükle Gençlik Merkezi’nde bu hafta Yeni Şafak Gazetesi Dijital Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’i ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Medya Okulu', Görükle Gençlik Merkezi'nde bu hafta Yeni Şafak Gazetesi Dijital Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'i ağırladı.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Görükle Gençlik Merkezi, önemli faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek ve yorumlayabilmek maksadıyla gerçekleştirilen ‘Medya Okulu'na bu hafta Ersin Çelik konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, gençlerden ilgi gördü. Çelik, dijital dünyadaki gelişime paralel olarak medya sektöründeki değişimi anlattı. Günümüzde dizüstü bilgisayarların küçülüp ekran olarak ceplere girdiğini hatırlatan Ersin Çelik, böylelikle hareket hâlinde iken iş görme gibi bir çalışma kültürünün geliştiğini vurguladı. Ersin Çelik, bilgi ve mesleki tecrübelerini aktardığı gençlerin sorularını da cevaplandırdı. Çelik, ‘Medya Okulu'na konuk olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, gençler de keyifli söyleşinin ardından medyaya artık daha farklı bir gözle bakacak olmanın heyecanını yaşadı.

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