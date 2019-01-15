Medya Okulu'nun konuğu M. Akif Ersoy

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Medya Okulu', bu hafta Habertürk spikeri M. Akif Ersoy'u ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı Gençlik Merkezi, önemli faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek ve yorumlayabilmek ve medyaya ilgi duyan gençlere sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen ‘Medya Okulu'na bu hafta Habertürk spikeri M.Akif Ersoy konuk oldu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, gençlerden ilgi gördü. Ersoy, ‘Spikerlik ve savaş muhabirliği' üzerine bir sunum yaptı. Konuşmasını görsel sunumlarla zenginleştiren Ersoy, bilgi ve meslekî tecrübelerini aktardığı gençlerin sorularını da cevaplandırdı. Ersoy, ‘Medya Okulu'na misafir olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, gençler de medyaya artık daha farklı bir gözle bakacak olmanın heyecanını yaşadı.