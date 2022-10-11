Megastar Tarkan Bursa'da

Marka yüzü olduğu alışveriş platformunun yeni reklam çekimleri için Cumalıkızık'a gelen Tarkan yoğun ilgiyle karşılandı.

Megastar Tarkan dün reklam yüzü olduğu alışveriş sitesinin reklam çekimleri için Bursa'daydı. Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Tarkan, sosyal medya hesabından paylaşımlar gerçekleştirdi. Fan sayfalarının paylaştığı videolarda eline megafonu alan Tarkan, Bursalı sevenlerine seslendi. Tarkan: "Çok teşekkür ederim her şey için. Ayrıca ilginiz sevginiz için çok teşekkürler. Ben de sizleri çok seviyorum. İsterdim ki hepinizle tek tek fotoğraf çektirmek. Ama kalabalıksınız. Ben fotoğraftan sonra hemen kaçacağım. Sizleri seviyorum" dedi.