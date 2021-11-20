Mehmed Zahid Kotku Sempozyumu Bursa'da başladı

Bursa Merinos AKKM'de Osmangazi salonunda başlayan sempozyuma10 farklı Üniversite'den 40'tan fazla akademisyen katılarak 22 adet tebliğ sundu.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum, kuran tilaveti ile başladı. Sempozyumun açılış töreninde konuşan Dernek Başkanı Adem Şahin, Bursa şehrinin Mehmed Zahid Kotku için çok önemli olduğunu ve kök salıp geliştiği bir bilgi ağacının ilk köklerini saldığı yer olduğunu belirtti. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necdet Yılmaz da Mehmed Zahid Kotku'nun rotasını şaşırmış ve savrulan kitleler için bir güvenli liman olduğunu ifade ederek, “Bu sempozyumla bu büyük alimi geniş kitlelerin daha yakından tanımasını ve anlamasını hedefliyoruz. Akademisyenler tarafından sunulan 22 tebliği kitap haline getirerek bu önemli sempozyumun sonuçlarını yayınlamak istiyoruz” dedi.

Sempozyum,açılış paneli ve 5 farklı oturumdan oluşacak. Birinci oturumda Mehmed Zahid Kotku'nun, askerlik döneminde tuttuğu günlüklerde yansıttığı dönemin olaylarına yaklaşımı etraflıca değerlendirilecek. İkinci oturumda kitaplarından hareketle Tefsir, Hadis ve Fıkıh gibi İslâmî ilimlere dair yaklaşımları irdelenecek. Üçüncü oturumda aldığı icazetler, ilim anlayışı ve imamlığı etrafında bildiriler sunulacak. Dördüncü oturumda, tasavvufî ahlâk, nefis terbiyesi, zikir konuları üzerinde durulacak. Son oturumda ise atıfta bulunduğu eserler, eserlerinde kullandığı manzumeler ve Özbekçe 'ye çevrilen kitapları konu edinilecek. Sempozyum, Değerlendirme oturumuyla sona erecek.

Sempozyumun ilk oturumunda konuşan Prof. Dr. Bilal Kemikli, Kotku'nun hem bir alim hem bir talebe gibi davrandığını ve öğrenmeye gelişmeye çok açık bir yönü olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Turhan Arslan da hoca efendinin aktif eğitim metoduyla karşısındakini önce düşünmeye, araştırmaya ve daha sonra da deneyimleyerek öğrenmesini sağladığını ifade etti. Prof. Dr. Mustafa Uzun ise Hoca Efendiyi tanıdığında küçük bir çocuk olduğunu ve çocuklara camiyi ve dini sevdirme anlamında büyük çaba harcadığını söyledi. Prof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz da Kotku soyadını seçerken mütevazi anlamına geldiği için tercih ettiğini ifade ederek, hayatı boyunca her zaman mütevaziliği ve ilmi yaymayı kendine görev bildiğini söyledi.

Akademisyenler 22 farklı bildiri sunacak

Sempozyum 'da 22 farklı bildiri sunulacağını ifade eden Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Necdet Yılmaz, iki gün sürecek etkinliği özellikle Mehmed Zahid Kotku'nun doğup büyüdüğü ve 25 senesini geçirdiği Bursa'da yapmayı tercih ettiklerini söyledi. Mehmet Zahid Efendi'nin, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e dinin doğru olarak aktarılmasında çok önemli bir köşe taşı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Kendisi büyük bir Alimdir. İlmî, kültürel, iktisadi, siyasi yönden insanları atılım yapmaya teşvik etmiş, bu yöndeki girişimleri desteklemiştir. Eserleriyle sohbetleriyle, imamlığıyla, hatipliğiyle, etkisi ve izleriyle, dünyayı okuması ve değerlendirmesiyle, kısaca çok yönlü kişiliğiyle tanınıp tanıtılması gereken bir büyüğümüzdür” diye konuştu.

Ayrıca sempozyum iki gün boyunca akra.media sayfasından ve AkraMedia'nın youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.