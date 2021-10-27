Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahibi Gökhan Tunç

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün bu yıl 5. kez düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü sahibini buldu.

Türkçe'de yayımlanmış şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek ve Türk şiirine katkı sunmak maksadıyla düzenlenen yarışmada ödüle Gökhan Tunç'un “Şiir ve Bellek” adlı çalışması lâyık görüldü. Tunç'a ödülü düzenlenen törende verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de katıldığı ödül töreni Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleşti. Gökhan Tunç'a ödülünü veren Başkan Turgay Erdem, başarısından dolayı kutladı. Ödül töreninin ardından söyleşi yapıldı. Gökhan Tunç'un katıldığı söyleşiyi yazar Metin Celal yönetti.

Ödüle lâyık görülmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tunç, “Bu ödül çok değerli benim için. Çünkü ben eleştiriyi ondan öğrendim. Onu çok gözlemledim ve yıllar sonra adına yönelik bir ödül almak çok mutluluk veriyor. Şiir üzerine çalışmalarımı yoğunlaştırdım. Şiiri ve edebiyatı disiplinler arası bir bakışa tâbi tutmaya çalışıyorum. Bellek üzerine derinleşen araştırmalarım oldu. Şairlerin temel malzemesi geçmişidir. Bu belleği nasıl muhafaza ettikleri benim temel alanımı oluşturuyor. Modern araştırmalar ortaya koyar ki, güçlü hafızaya sahip olmak değil, hayâl gücüne sahip olmak daha önemli” dedi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'nün verdiği Mehmet H. Doğan Ödülü'nün 2022 yılından itibaren, yalnızca kitaplara değil, şiir eleştirisine katkı sunan makalelere de verilmesi kararlaştırıldı.