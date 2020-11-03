Doğan adına bu yıl dördüncüsünü düzenlediği “Mehmet H. Doğan Ödülü”nün sahibi Yalçın Armağan oldu.

Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü'nün sahibi belli oldu. Şiir, inceleme ve eleştiri türünden eserlerin katıldığı Mehmet H. Doğan Ödülü için bu yıl, 10 eser incelemeye alındı.

Ödüle katılan eserler, Seçici Kurul Üyeleri Metin Celal, Orhan Alkaya, Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Orhan Tekelioğlu tarafından değerlendirildi. Seçici Kurul Üyeleri, kapsamlı, derinlikli bir çalışma olması, tartışılabilecek birçok iddia içererek bir eleştirel eserden beklenen özellikleri taşıması nedeniyle ve akademik disiplin, yeterli sayıda alıntı, sağlam atıflarla yazılmış olmasını da göz önüne alarak, birinci olan eseri belirledi.

Yapılan değerlendirme sonucu bu yıl, “İmgenin İcadı” adlı eseriyle Yalçın Armağan, Mehmet H. Doğan Ödülü'ne değer görüldü. Seçici Kurul Üyeleri ayrıca oy birliğiyle aldığı kararla, Murat Gülsoy ve Olcay Akyıldız'ın editörlüklerinde hazırlanan “Şiir Dünyadan İbaret” adlı eseri de, Nâzım Hikmet gibi hakkında pek çok çalışma yapılmış bir şair üstüne, yine de yeni fikirlerle dolu yazıların yazılabileceğini göstermesi ve bu bağlamda, akademik eleştirinin gücünü ortaya koyan bir derleme olması nedeniyle, “Anılmaya Değer” eser olarak seçti.

Bu yıl, koronavirüs pandemisi nedeniyle kapsamlı bir şekilde yapılamayan Mehmet H. Doğan Ödülü'nün töreni, Nilüfer Belediyesi'nde gerçekleşti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Yalçın Armağan'ı, Halk Evi'ndeki makamında ağırlayarak Mehmet H. Doğan Ödülü'nü verdi. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala'nın ve Seçici Kurul Başkanı Metin Celal'in de katıldığı törende

Başkan Turgay Erdem, seçici kurul üyelerine de ayrıca teşekkür etti.