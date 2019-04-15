Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar mazbatasını aldı31 Mart mahallî seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanar, mazbatasını aldı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar mazbatasını aldı
31 Mart mahallî seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanar, mazbatasını aldı. Ekibiyle birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na giden Kanar, 2009-2019 yıllarında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sadi Kurtulan'dan görevi alarak, ilçenin yeni belediye başkanı olarak görevine kurban keserek başladı. Başkanlık odasında yapılan törende, Mehmet Kanar 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sadi Kurtulan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, “Şimdi sıra bizde. Seçimler bitti, şimdi hizmet zamanı, vatandaş bizlerden hizmet bekliyor” dedi.