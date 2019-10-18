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Mehmet Yıldırım dualarla anıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 15 Ekim 2017 günü hayatını kaybeden işadamı Mehmet Yıldırım için vefatının 2.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 15 Ekim 2017 günü hayatını kaybeden işadamı Mehmet Yıldırım için vefatının 2. yılında dualarla anıldı.


Yıldırım ailesinin sahibi olduğu Gemlik Gübre fabrikası içerisinde bulunan Azot Cami'nde cuma namazı sonrası okunan mevlit ve dualarla yad edildi. Mevlit programına AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Yıldırım Holding Kamu ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Dr. Harun Özmaden, Yılport Gemport Türkiye Bölgesi Genel Müdürü Uygun Değirmenci, Gemport Gemlik Gübre ve Yılport Gemport yöneticileri ile çok sayıda firma çalışanı ve vatandaşlar katıldı.


Namaz çıkışı katılımcılar Yıldırım ailesi ev sahipliğinde çeşitli ikramlarda bulunuldu. Bilindiği gibi Yıldırım Holding sahiplerinden ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Yıldırım 15 Ekim 2017 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti.

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