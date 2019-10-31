Mehmetçiğe Bursa'dan moral mektubu

Türkiye Gençlik Vakfı Yıldırım İlçe Temsilciliği Suriye'de sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçiğe moral mektubu ve hediyeler gönderdi.

Gençlerin mektup ve hediyelerini AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Türkiye Gençlik Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği ile birlikte teslim etti. Etkinlik sonrasında TBMM'de grup toplantısına katılan Türkiye Gençlik Vakfı Yıldırım İlçe Temsilcisi Adnan Kurtuluş, moral etkinliği hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgi verdi. Türkiye Gençlik Vakfı Yıldırım İlçe Temsilcisi Adnan Kurtuluş, Barış Pınarı Harekatını başarıyla gerçekleştiren, operasyon sonu sınır güvenliği için nöbete devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına moral mektubu ve çeşitli hediyeler gönderdiklerini söyledi. Adı Bursa ile özleşen kestane şekeri ve öğrenciler tarafından kaleme alınan mektupları Bursa Milletvekili Refik Özen ve Türkiye Gençlik Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği ile ulaştırdıklarını belirten Kurtuluş, “Zor şartlar altında ülkemizin ve devletimizin bekası için gece gündüz demeden canı pahasına çalışan askerlerimize moral olması amacıyla bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Öğrenci kardeşlerimiz tarafından kaleme alınan mektupları Mehmetçiklerimize ulaştırdık. Kendilerinden gelen videolu mesajları TBMM İnsan Hakları Komisyon Başkanı Bursa Milletvekilimiz Sayın Hakan Çavuşoğlu başta olmak üzere milletvekillerimize izlediğimizde çok duygulandılar. Gençlerimizin birlik beraberliğimizin savunucusu askerimizin yanında olmasının çok anlamlı olduğunu ifade ettiler. Bizler her daim devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz”dedi.

Moral mektuplarının ulaştırılmasından sonra TBMM'de gurup toplantısına katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz ettiklerini belirten Kurtuluş, “Cumhurbaşkanımıza gerçekleştirdiğimiz moral etkinliğimizden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençlerimize selam gönderdi” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Refiz Özen, kendisine emanet edilen hediye ve mektupları Mehmetçiğe ulaştırırken duygu dolu anlara şahitlik etti. Özen, “Türkiye Gençlik Vakfı Yıldırım İlçe Temsilciliğimizin bu çalışması Mehmetçiğimize büyük moral oldu. Tüm gençlerimiz ile gurur duyduk. Kendilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.