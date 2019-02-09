Mehter takımı eşliğinde adaylığını tanıttı

Bursa'da muhtarlığa soyunan bir vatandaş, mehter takımı ile gövde gösterisi yaptı.

Osmangazi'ye bağlı Hüdavendigar Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Celaleddin Altuntaş (55), muhtarlık için adaylığını açıkladı. Mahalleye mehter takımı getiren Altuntaş, kendisine destek olan mahalleli ile birlikte marşlar eşliğinde sokak sokak gezdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği renkli tanıtıma, balkonlara ve camlara çıkanlar da alkışlarıyla eşlik etti. 16 bin 805 seçmenin bulunduğu Hüdevandigar Mahallesi'nde 7 muhtar adayı 31 Mart seçimlerinde ipi göğüslemek için mücadele edecek.

Farklı bir adaylık açıklamasına imza atan Celaleddin Altuntaş, “Uzun zamandır düşünüyordum. Ama bugün açıklamak nasip oldu. Muhtarlığı kazanırsam mahallenin sesi olacağım. Osmangazi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine mahallemizdeki yatırımlar için destek isteyeceğim. Diğer rakiplerime de başarılar diliyorum. Zorlu bir seçim olacak. İnşallah kazanan ben olurum. Bugün de mehter takımı eşliğinde adaylığımızı tanıttık. Değişik bir uygulama yapalım istedik. Mahallemizde oturan vatandaşlarımızın oylarına talibim” dedi.