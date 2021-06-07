Mektuptan bisiklet çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayında düzenlendiği “Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü” projesine katılıp, Başkan Alinur Aktaş'a yazdığı mektupta bisiklet isteyen 14 yaşındaki Emirhan'ın hayâli gerçek oldu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ‘Bursa Mahalle Gönüllüleri', Müslüman ülkelerde ramazan ayının 15'inci günü kutlanan Dünya Yetimler Günü'nde farklı bir çalışmaya imza atmıştı. ‘Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü' sloganıyla hareket eden mahalle gönüllüleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yetim ve öksüz çocuklar için yazdığı mektubu 17 ilçede yaşayan yaklaşık 2000 yetim ve öksüz çocuğa ulaştırmıştı. Yetim ve öksüz çocukların hayâllerinin gerçekleştirilebilmesi hedefiyle hazırlanan projede, Başkan Aktaş'a cevap mektubu gönderen çocuklar da çeşitli taleplerde bulunmuştu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan ve babasını 6 yıl önce kaybeden 14 yaşındaki Emirhan Mevlütoğlu da Başkan Aktaş'tan bir bisiklet isteğinde bulunmuştu. Küçük Emirhan'ın istediğini bizzat yerine getiren Başkan Aktaş, Mevlütoğlu ailesini evinde ziyaret etti. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'ın da katıldığı ziyarette, Emirhan'ın gönderdiği mektubu yeniden okuyan Başkan Aktaş, bisikleti de kendi elleriyle teslim etti.

Ramazan ayının 15'inci gününün Dünya Yetimler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu yıl farklı bir faaliyete imza atıp, 2 bine yakın çocuğumuza mektup gönderdik. Onların abileri olarak benden bir şey istemelerini söyledik. Emirhan kardeşimiz benden bisiklet istemiş. Abisi Talha ise benimle balık tutmak istemiş. İnşallah onunla balık tutmaya da birlikte gideceğiz, ama biz onu da bisikletsiz bırakmadık. Ben bu vesileyle annemize de çok teşekkür ederim. Evlatlarına kol kanat gerip, onlara sahip çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz her alanda olduğu gibi çocuklarımıza sahip çıkmak adına farklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bisiklet hayalinin gerçekleşmesiyle mutlu olan Emirhan Mevlütoğlu ise, “Mektupta başkanımıza sağlık dileyip, bisiklet istemiştim. Bugün bisikletim geldi, çok mutluyum” diye konuştu.