Bursaspor formasını ilk kez Düzcespor maçında terleten 2005 doğumlu futbolcu Melih Sağlam, “Bursaspor formasını giymek bir hayaldi ve ben bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor altyapısında yetişen Melih Sağlam, ilk kez A takım forması giymenin mutluluğunu yaşıyor. 2005 doğumlu olan genç krampon, 0-0 sona eren Düzcespor maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Genç isim, şu sözlerle duygularını anlattı:

“Bursaspor formasını giymek bir hayaldi ve ben bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu sezonki ilk lig maçımı oynadım. Vakıfköy'den Özlüce'ye geri dönmemi sağlayarak bana güvendiklerini gösteren hocalarımı mahcup etmemek için çok çalışacağım. Takım olarak zor bir durumdayız ama bu zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bizi destekleyen, her zaman yanımızda olan taraftarımıza teşekkür ederim.”