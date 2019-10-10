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Meme kanseri için yürüdüler

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde protokol mensupları meme kanserine dikkat çekmek için yürüdü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde protokol mensupları meme kanserine dikkat çekmek için yürüdü.


Etibank'tan Adnan Menderes Meydanı'na uzanan, Bursa Caddesi boyunca katılımla yapılan yürüyüşe Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Yunuz Arslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fehime Esra Asutay, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Kavak, ilçe protokolü, sağlık çalışanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşte pembe kurdele açıldı. Yürüyüşe katılanlar, “Kanserden değil, geç kalmaktan kork!”, “Erken fark edersen çok şey fark eder”, “Kanserden korkmuyorum, taramamı yaptırıyorum” sloganlarıyla eşlik etti.


Vatandaşların ilgi gösterdiği yürüyüş sonunda Dr. Yunus Arslan yaptığı konuşmada, kanserde erken teşhisin önemine işaret ederek, Mustafakemalpaşalı vatandaşların kanser taramalarını Sağlıklı Hayat Merkezinde yaptırabileceklerine vurgu yaptı. Yunus Arslan, “Meme kanseri, dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Hayat boyu her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanma riski vardır. Ancak erken teşhis edilir ise yüzde 98 oranında tedavi şansı vardır. Erken teşhis tedavi şansını arttırmakta, meme kanserinin yıkıcı etkilerini azaltmakta, hatta ortadan kaldırmaktadır Erken safhada tespit edilmesi mümkün olan bu kanser ile mücadelede toplumun bilinçlendirilmesi çok önemlidir” dedi.

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