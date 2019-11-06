Meme kanserinde aile öyküsüne dikkat

Dr. Servet Yetgin, bir kadının aile yakınlarının bir ya da birkaçında meme kanseri öyküsü olması, o kadını da meme kanseri açısından riskli hale getirdiğini söyledi.

Bursa'daki bir alışveriş merkezindeki çalışan kadınlara yönelik seminer düzenleyen Özel Hayat Hayat Hastanesi, 'meme kanseri' hakkında bilinmesi gerekenleri doktorlarıyla katılımcılara aktardı. Her hastalığın olduğu gibi kanserin de erken teşhisinin önemli olduğunu ifade eden Op. Dr. Servet Yetgin, "Meme kanseri erken teşhis edildiğinde yüksek oranda başarıyla tedavi edilebilmektedir. kadınlar kendi kendilerini elle muayene ederek herhangi bir kitle fark ederlerse vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır. 40 yaş üstündeki kadınların düzenli olarak taramadan geçmesi çok önemlidir. 40 yaş üstünde olmak, diğer memede meme kanseri hikayesi, ailede meme kanseri hikayesi, erken yaşta adet olmak ya da geç yaşta menopoza girmek, hiç doğum yapmamak veya ilk doğumunu ileri yaşlarda yaşamak, uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak, diyabet hastası olmak, aşırı kilolu olmak meme kanseri riski oluşturmaktadır" dedi.

Meme kanserinin her 8 kadında bir görülebilecek kadar sık görüldüğünü belirten Yetgin, "Aile öyküsü önemlidir. Bir kadının ailede yakınlarının bir ya da birkaçında meme kanseri öyküsü olması, o kadını da meme kanseri açısından riskli hale getiriyor. Ailesinde hiç meme kanseri görülmemiş olması, bir kadının meme kanseri konusunda riskinin olmadığı anlamına gelmiyor" diye konuştu.