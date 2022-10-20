Meme kanserine 'pembe farkındalık'

Ekim ayının 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak anılması sebebi ile bu hastalığa dikkat çekmeyi hedefleyen şirket, faturalarını pembe renkte tasarlayarak müşterilerine ulaştırıyor.

Sağlık, sosyal ve çevre alanlarındaki ihtiyaçlar doğrultusunda toplumda bilinç oluşturmayı hedefleyen Uludağ Elektrik, meme kanserine dikkat çeken pembe fatura projesini 2019 yılından bu yana devam ettiriyor. Şirket, hizmet verdiği tüm müşterilerine erken teşhisin önemine dikkat çeken mesajın yer aldığı pembe faturaları gönderiyor. "Korkma, farkında ol! Düzenli kontrol ve mamografi sizi meme kanserinden korur" mesajlı pembe faturaları müşterilerine ulaştıran Uludağ Elektrik, bu çalışması ile dünyada en sık görülen kanser türü olan meme kanserine yönelik farkındalık oluşturuyor.

"Erken teşhisin önemine dikkat çekmek istedik"

Projenin çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Meme kanseri, dünyada en çok görülen kanser türü. Bu anlamda kadınların hayatında büyük bir risk teşkil eden meme kanseri için Uludağ Elektrik olarak 2019 yılında hayata geçirdiğimiz pembe fatura projemiz, bizim için çok değerli. Elektrik faturalarının vatandaşlarımız tarafından titizlikle takip edilen ve incelenen bir evrak olması sebebiyle bu platformda yer verilen açıklama ve mesajlar da yoğun bir şekilde okunuyor. Her yıl Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda yürüttüğümüz projemiz ile bu kanser türüne yönelik bilinçlendirmeye bir katkı da biz sağlamayı hedefliyoruz. 3 milyon müşterimize 'Korkma, farkında ol! Düzenli kontrol ve mamografi sizi meme kanserinden korur' mesajının yer aldığı pembe faturalarımızı ileterek, bu sağlık sorununa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. İşlem merkezlerimizde çalışanlarımız pembe kurdele takarak da konuya dikkat çekmeyi hedefliyor. Yine kurum içerisinde kadın çalışanlarımıza yönelik beslenmenin kanser üzerindeki etkisi ve kendi kendine muayenenin önemini vurgulayan eğitimler düzenledik. Web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız gibi dijital mecralarda logomuzu pembe renkte tasarlayarak, binamızın aydınlatmasını da pembe renge çevirerek, tüm platformlarımızda meme kanserine dikkat çekiyoruz. Yüzde 50'den daha fazla kadın çalışan oranına sahip bir şirket olarak, kadınların daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için bir farkındalık ışığı yakmaya çalışıyoruz" dedi.