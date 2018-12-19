Memleketim” büyümeye devam ediyor

Türkiye'nin en güçlü yerel medya yapısını bünyesinde bulunduran Bursa'da basın ve yayıncılık anlamında güzel gelişmeler yaşanıyor. Ekonomik sıkıntılar ve artan işsizlik oranlarına rağmen yerel medya büyümeye devam ediyor.

2018 yılı Haziran ayında yeni bir yapılanma içerisine girerek hedef büyüten Medya Sektör Basın Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri yeni markası ve çatı kuruluşu “Memleketim” ile genişlemeye devam ediyor. 2014 yılı Mart ayında kurulan ve yerel seçimler sonrasında yayıncılık hayatında var olan Medya Sektör, güçlü markalarını internet yayıncılığında “Memleketim” markası ile büyütüyor.

İnternet gazeteleri ile ulusal haberciliğe doğru hızla yükselen Memleketim Basın Yayın Danışmanlık şirketi, Eskişehir ve Çanakkale'de oluşturduğu yapılandırmalar ile gücünü Bursa'nın dışına taşımış durumda.

Türkiye'nin son yıllarda güçlü bir yükseliş ivmesi içerisinde bulunduğunu ifade eden Memleketim- Basın Yayın Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Küçükkaya, “Gelişen bir ülke olarak her geçen gün daha fazla büyümeye mecbur olduğumuzu kabul etmek zorundayız. Fertlerin internet ve teknoloji ile güçlendiği, kalifiye ekonominin güç kazandığı, dinamik ve genç iş ve çalışma hayatında bizlerde vatandaşın ve iş dünyasının çağrılarına cevap vermek zorundaydık. Bursa, sadece ekonomi ve yaşam kenti değil, aynı zamanda bir ihracat kenti. Bursa'nın dünya ile bağları çok güçlü. Dünya üzerinde ki 200 ülke ile karşılıklı ticaret ve ihracat bağı bulunan Bursa'nın yerelden ulusala büyüyen medya markası olarak daha fazlasını yapmamız gerektiğine inandık. Ve bu inanç ile Memleketim Ltd. Şti'yi kurduk. Biliyoruz ki, inandığımız ve güvendiğimiz Bursa, dün ve bugün olduğu gibi yarın da bizi yalnız bırakmayacaktır. Artık hepinizin cebinde ve klavyesindeyiz. Bize ulaşmak için yapmanız gereken tek şey www.memleketim.biz internet adresimizi tıklamak” diyerek büyüme hedeflerinin artacağını ifade etti.

‘Memleketin hizmetindeyiz' sloganı ile e-yayıncılık anlayışını geliştirerek yola devam eden Medya Sektör, yeni döneme genç kadrosu ile başlıyor. Memleketim Basın Yayın Ajans Reklam'ın çatısı altında 4 basılı ve ayrıca 8 internet gazetesini bünyesinde barındıran Medya Sektör, yeni döneme yeni kadrosuyla adımını atıyor.

Bursa'nın girişimci medya kuruluşlarından Medya Sektör, Kurumsal İletişim Sorumlusu Batuhan Yorulmaz, İnternet Yayın Yönetmeni Esra Kurak, İnternet Editörleri Gizem Yalçın ve Gamze Can'ın oluşturduğu genç kadrosuyla internet yayıncılığına yeni bir soluk getirecek. İnternet yayıncılığının dışında basın yayın danışmanlık ajans ve reklam hizmetleri ile de sektörde hizmet veren Medya Sektör, 'Güçlü Türkiye' mottosuyla büyüyen Türkiye'nin hizmetinde olmaya devam ediyor.

Yenilikçi ve girişimci ruhun izlerini ilerleyen süreçte daha fazla hissettireceklerini ifade eden Medya Sektör Kurumsal İletişim Sorumlusu Batuhan Yorulmaz, “Elbette internet medyası bizim için vazgeçilmez bir argüman. Hızla gençleşen ülkemizde artık her yaş gurubunun internet medyası ile anında haber takibi yaptığını görüyoruz. Medya Sektör olarak daha iyi hizmet için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi.