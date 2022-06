Memleketinin lezzetini getirdi, genç yaşında patron oldu

Bursa'da mesleğini bırakarak memleketi Adana'nın lezzeti olan bici bici muhallebi üretmeye başlayan Gökay Başdan, her geçen gün satışlarını arttırarak 26 yaşında patron oldu.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Gökay Başdan, babasının tayini çıktığı için Bursa'ya yerleşti. Burada basın sektöründe çalışan genç daha sonra memleketi Adana'nın lezzeti olan bici bici muhallebi satmaya karar verdi. Başdan, imalathanede kendisinin hazırladığı bici bici muhallebiyi açtığı dükkanda satmaya başladı. Memleketinin lezzetini Bursa'ya sevdirmeyi başaran Başdan, her gün yüzlerce bici bici muhallebi satışı yapıyor. Geçtiğimiz yıl başladığı satışlarını her geçen gün arttıran genç, 26 yaşında patron olmayı başardı.

Memleketinin lezzetini Bursa'ya sevdirdiğini ifade eden Gökay Başdan, "Bursa'da 3 yıl muhabirlik yaptım. Sonra Adanalı olduğum aklıma geldi. Memleketimin lezzetlerini Bursa'da tanıtmalıyım diye düşündüm. Mesleğimi bırakarak açtığım dükkanda bici bici muhallebi satmaya başladım. Bursalılar bu lezzeti çok sevdi, her geçen gün satışlarım katlanarak artıyor. Yazın sıcak günlerinde buzla servis ettiğim bu lezzet insanları serinlettiği için yoğun talep görüyor. Her gün yüzlerce porsiyon bici bici muhallebi satışı yapıyorum. Her geçen gün satışlar artıyor. Genç yaşımda patron oldum. Bundan sonraki hedefim şubeler açarak işimi daha da büyütmek" dedi.