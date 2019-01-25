Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, "Biz kurulduğumuz günden beridir hep çalışanların hakkını önceledik. Masada hep çalışanlar için mücadele verdik. Çözülemeyecek denilen birçok sorunu Memur-Sen ve Sağlık-Sen çözdü." dedi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül ve Sağlık-Sen Şube Başkan Yardımcısı Erkan Baştar, Karacabey Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Yıllarca yetkili sendika olarak masaya oturan malum sendikanın bugün yetki için çalışanlara gitmesine anlam verilemediğini belirten Yünkül, "Yetkili oldukları dönemde masadan kaçan, masadan bir kazanım dahi elde edemeyenler, bizi sarı sendika olarak suçlayanlar, bugün çalışanlara 'Biz iktidarın ortağıyız bize destek verin' diyerek bilinçaltında yatan düşüncelerini ve sendikacılık anlayışlarını gün yüzüne çıkarıyorlar. Biz kurulduğumuz günden beridir hep çalışanların hakkını önceledik. Masada hep çalışanlar için mücadele verdik. Çözülemeyecek denilen birçok sorunu Memur-Sen ve Sağlık-Sen çözdü. Bundan sonrada aldatmayan ve aldanmayan sendikacılık ilkemiz ile çalışmaya devam edeceğiz. Malum sendikanın yalanlar ile sağlık çalışanlarını kandırmaya çalıştığını görüyoruz. Ancak bizler sağlık çalışanlarının güvenini kaybetmektense yetkimizi kaybedelim diyoruz. Onun için dünde bugünde yarında dosdoğru olmaya devam edeceğiz. Tarlada izimiz, çalışmamız var ve bugünde harmanda yüzümüz var." dedi.

3 bin 600 ek gösterge ve ek ödeme konusunda da değerlendirmeler yapan Yünkül, "3 bin 600 ek gösterge konusunu gündeme taşıyan ve takipçisi olan sendikamızdır. 4. dönem toplu sözleşmede tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına 600 puan ek gösterge artışı yapılması sendikamız tarafından talep edilmiştir. Emekli olan çalışanların maaş konusunda yaşadığı mağduriyeti gidermek için talebimizin takipçisi olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuya duyarsız kalmaması ve söz vermesi bizleri mutlu etmiştir. Ancak bu konunun bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz. Bu düzenleme yapılırken sadece 4 farklı meslek grubunu değil, tüm kamu görevlilerini içine alacak, kapsayıcı, eşitleyici ve adaletli bir 3 bin 600 ek gösterge çalışmasının yapılmasını bekliyoruz. Tüm kamu çalışanlarının ortak sorunu olan emekli maaşlarının düşüklüğü de böyle bir düzenleme ile giderilecektir. Ek ödeme konusunda yaşanan sıkıntıları yıllardır gündeme getiriyoruz. Yamalı bohçaya dönen ve iflas eden ek ödeme sisteminde acilen değişikliğe gidilmeli ve çalışanların her ay 500 ile bin lira kaybına sebep olan yönetmelik değiştirilmelidir" şeklinde konuştu.