Menisküsden bir günde kurtulabilirsiniz

Dr. Gökhan Cansabuncu, menisküs tedavisinde artroskopik cerrahi sonrası hastaların genellikle işlemin ertesi günü taburcu edildiğini söyledi.

Menisküsün diz eklemi içerisinde uyluk ve kaval kemikleri arasında bulunan dairesel kama şeklinde yapılar olduğunu belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Dr. Gökhan Cansabuncu, “Menisküs, diz eklemi için önemli görevler üstlenmektedirler. Başlıca fonksiyonları diz eklemi üzerinde oluşan yüklenmelere karşı direnç sağlamak, eklem kıkırdağının kayganlığını ve beslenmesini sağlamak ayrıca diz eklem bütünlüğüne katkı sağlamaktır. Menisküs yırtıkları en sık karşılaşılan diz yaralanmasıdır. Tüm yaş gruplarında sporif aktiviteler ve çeşitli travmalar sonrası ortaya çıkabilir. Menisküs yırtıkları birçok diz ağrısı sebepleri arasında önemli bir yer tutar. Diz ağrısı ile birlikte diz ekleminde takılma, kilitlenme ve boşalma gibi mekanik şikayetler görülebilir. Ayrıca dizde iç ve dış taraf eklem hizasında hassiyet, diz ekleminde şişlik ve eklem hareketlerinde kısıtlılık sık görülen belirtilerdir” dedi.

Hastalığın teşhisinin uzman bir hekim tarafından hastanın şikayetlerine göre yapılan fizik muayene ile başladığını belirten Cansabuncu, “Hekim tarafından yapılan diz muayenesinde menisküs yırtığının tanınması için özel uygulanan bazı testler vardır. Uygulanan bu testler teşhis konulmasında büyük önem taşır. Hekim tarafından yapılan fizik muayene ve hastadan alınan öykü (yaralanmanın meydana geliş mekanizması ve zamanı) doğrultusunda ileri tetkiklerin yapılması gerekebilir. Menisküs yırtıklarının teşhisinde manyetik rezonans (MR) sık kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. MR ile menisküs yırtıklarının teşhisi yüksek duyarlılıkla konulmaktadır” diye konuştu.

Menisküs yırtıklarında tedavi yönteminin yırtığın yerine, büyüklüğüne, tipine, yaşına, fiziksel aktivite düzeyine ve şikayetlerine göre değiştiğini ifade eden Cansabuncu, “Tedavide konservatif (ameliyatsız) veya cerrahi (ameliyat ile) tedavi yöntemleri mevcuttur. Tedavi yönteminin şekline hastanın öyküsü, hekim tarafından yapılan fizik muayene bulguları ve MR incelemeleri sonrası karar vermek uygundur. Evde uygulanan fizik tedavi yöntemleri, istirahat, kilo verme, aktivite modifikasyonları, buz uygulama ve ağrı kesici ilaç kullanımı başlıca konservatif tedavi yöntemleridir. Konservatif tedavinin başarısız olduğu veya uygun olmadığı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi tedavide artroskopi olarak bilinen kamera yardımı ile kapalı olarak uygulanan yöntem kullanılır. Bu cerrahi işlem sırasında yırtığın şekli, yeri, boyutu ve yaşına göre menisektomi ya da menisküs onarımı uygulanır. Artroskopik cerrahi sonrası hastalar genellikle işlemin ertesi günü taburcu edilir” dedi.