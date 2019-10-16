Mennan Pasinli Atçılık MYO'da Özkul dönemi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne Prof. Dr. Türel Özkul getirildi.

BUÜ Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türel Özkul, Mennan Pasinli Atçılık MYO'nun müdürü oldu. Yeni dönemde öğrenci memnuniyetini arttırmak için çalışacaklarını kaydeden Prof. Dr. Özkul; “Türkiye'deki aynı eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren 12 kurum var. Biz bu kurumlar arasında ikinci sırada yer alıyoruz. Yapacağımız çalışmalar ve hayata geçireceğimiz projeler sayesinde ilk sıraya yükselmek istiyoruz. Akademisyenlerimiz, personelimiz ve öğrencilerimizle birlikte bunu başaracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Atlı terapi yaygınlaştırılacak

Okulun mevcut fiziki şartlarının iyileştirilmesi ile at sevgisini ve binicilik sporunu yaygınlaştırarak üniversite personelinin ve Bursa halkının hizmetine sunacaklarını söyleyen Özkul, “Atlı terapi uygulamaları dünyanın pek çok ülkesinde büyük ilgi çekiyor. Türkiye'nin bazı bölgelerinde de bu uygulamalar yapılıyor. Ancak okulumuzda maalesef bir takım eksiklikler nedeniyle tam olarak istenilen seviyeye getirilemedi. Biz bu konunun tüm paydaşları ile ortak eylem ve faaliyet programı oluşturacak ve yeni dönemde bu projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

Özkul, önceki dönemlerde okula hizmet eden tüm yöneticilere de teşekkür etti.