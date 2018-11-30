Merdiven altı cinsel içerikli ilaçlara savaş açıldı

Bursa'da yasa dışı yollarla cinsel içerikli ilaç satışı yapan iş yerlerine baskın düzenlendi. Baskında piyasa değeri 750 bin lira olan ve sağlığa zararlı oldukları tespit edilen 153 bin ürün ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı yollarla cinsel gücü arttırıcı ve geciktirici ilaç satışı yapıldığı yönünde ihbar bulunan bir iş yeri ve bir depoya baskın yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin de destek verdiği baskında piyasa değeri 750 bin lira olan 35 bin 498 adet cinsel gücü arttırıcı gıda takviyesi, 37 bin 532 cinsel gücü arttırıcı ilaç, 80 bin etiket, 12 kapalı enjektör, 1 hassas terazi, 34 kilo 10 gram içerisinde ne olduğu henüz tespit edilemeyen toz olmak üzere toplam 153 bin 51 ürün ele geçirildi. İş yeri ve deponun sahibi olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.