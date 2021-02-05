Merdiven korkuluklarından düşen çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 yaşındaki çocuk üçüncü katın merdiven korkuluklarından aşağı düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Narçiçeği Sokak'ta meydana geldi. 8 yaşındaki Mehmet Salih C, iddiaya göre kendilerine ait apartmanda oyun oynamaya başladı. Bu sırada apartmanın içerisinde bulunan merdiven korkuluklarına tırmandığı sırada bir anda dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Bağırma sesleri üzerine aşağı inen ailesi şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Minik çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayı duyan yakınları ve ailesi ise hastaneye akın ederek gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.