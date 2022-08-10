Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından gerçekleştirilen ‘2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali', 1-5 Kasım 2022 tarihleri arasında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılacak. 2. Korkut Ata Film Festivali için geri sayım sürerken, ‘Uzun metraj kurmaca film yarışması' ve ‘Belgesel film yarışması'na katılacak filmler için başvurular alınmaya başlandı. Festivalde, Türkçe ve lehçelerinin konuşulduğu geniş coğrafyadan kurmaca ve belgesel film yarışmaları düzenleniyor.

Türk devletlerinden 160 civarında sanat insanının katılmasının beklendiği festivalde, Türk Cumhuriyetleri arasında sinema işbirliğinin arttırılması, sinema destek fonu protokolünün imzalanması hedefleniyor. Bu yıl ‘Merhametin Kanatları Bursa'da' temasıyla gerçekleştirilecek 2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde, film yapım desteği, onur ödülleri, sinema okulu ve sinema zirvesi gibi etkinlikler yer alacak.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'ne katılmak isteyen sinemacılar için son başvuru tarihi 5 Eylül 2022 olarak açıklandı. Yarışmaların yönetmelik ve formları www.korkutatafilmfestivali.com adresinde yayınlanırken, başvurular da alınmaya başlandı.